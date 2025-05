Zurzeit bereitet Thyssenkrupp die Abspaltung eines Minderheitsanteils der Marine-Sparte an die Aktionäre von Thyssenkrupp vor, die an der neuen Holding dann minderheitlich beteiligt werden sollen. Dabei strebt Thyssenkrupp eine Beteiligung von «51 Prozent plus» an. Auch das Stahlgeschäft arbeitet an seiner Neuaufstellung. Thyssenkrupp will die Kapazitäten deutlich zurückfahren und tausende Stellen streichen. Nach der Kündigung der Lieferverträge mit den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) ist ein Verkauf der Unternehmensanteile an HKM die bevorzugte Option./he/mne/ajx/stk