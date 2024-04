Der Industriedienstleister Bilfinger peilt weitere Übernahmen an. «Der Blick richtet sich vor allem auf die Wachstumsmärkte Mittlerer Osten und USA», sagte Finanzchef Matti Jäkel der «Börsen-Zeitung» (Samstagausgabe). «Auch in Europa interessiert uns das ein oder andere.» In Deutschland hingegen sei Bilfinger so breit aufgestellt, dass hier kein Übernahme-Bedarf bestehe.