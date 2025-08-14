Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte um sechs Prozent auf 74 Millionen Euro zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Unter dem Strich verharrte der Gewinn mit 48 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Jahresziele bestätigten die Mannheimer. Derweil will der Bilfinger-Vorstand um Unternehmenschef Thomas Schulz am 2. Dezember im Rahmen eines Kapitalmarktes neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 veröffentlichen./mne/zb
(AWP)