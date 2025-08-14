Eine höhere Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Aus eigener Kraft erhöhten sich die Erlöse um zwei Prozent. Damit traf Bilfinger die Erwartungen der Analysten.