«Das Programm kommt voll in Fahrt», erläuterte Schulz in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Ein grosser Teil des geplanten Stellenabbaus finde in Deutschland statt. Wie viele Arbeitsplätze in Mannheim abgebaut werden sollen, wollte der Bilfinger-Chef nicht sagen. Allerdings sitze dort ein Grossteil der Hauptverwaltung und damit werde auch ein grösserer Anteil in Deutschland an Verwaltungs- und Administrationsstellen wegfallen. Mannheim sei und werde aber für die Bilfinger Gruppe ein extrem wichtiger Standort bleiben, betonte er.