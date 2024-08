Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Mannheim mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte mit 70 Millionen Euro um 61 Prozent zu. Dazu trug auch ein Sparprogramm bei. Zudem ist in dem Ergebnis ein positiver Sondereffekt im Zusammenhang der Storck-Übernahme in Höhe von 10 Millionen Euro enthalten. Die Ebita-Marge erhöhte sich von 3,9 Prozent im Vorjahr auf 5,4 Prozent. Wird der Sondereffekt herausgerechnet, so betrug die Marge 4,6 Prozent.