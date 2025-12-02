Weltweit geht Bilfinger von einem durchschnittlichen jährlichen Marktwachstum von 1 bis 2 Prozent in seinen vier Kernindustrien aus. Zu diesen zählen Chemie und Petrochemie, Energie, Öl und Gas sowie Pharma und Biopharma. Zudem will das Unternehmen bis 2030 jährlich 3 bis 4 Prozent aus eigener Kraft unter anderem dank Outsourcing-Nachfrage wachsen. Darüber hinaus sollen Zukäufe im Schnitt jährlich für ein weiteres Wachstum von etwa 4 Prozent sorgen. Im Vergleich zu den Vorjahren will das Unternehmen mehr Geld für Akquisitionen in die Hand nehmen.