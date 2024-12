Der Industriedienstleister Bilfinger hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. So sollen bis zu 1,1 Millionen Aktien für maximal 50 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Mannheim mit. Das entspreche etwa 2,93 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf soll spätestens am 31. Januar 2025 beginnen und bis Ende 2025 abgeschlossen werden. An der Börse kam dies gut an: Die Aktie legte am Mittwoch gegen Mittag um rund 5,3 Prozent zu und war damit grösster Gewinner im MDax , dem Index für mittelgrosse Unternehmen.