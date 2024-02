Bilfinger will in den kommenden Jahren mit einer verschlankten Verwaltung sowie standardisierten Arbeitsabläufen effizienter werden. Jährlich sollen ab diesem Jahr dadurch rund 55 Millionen Euro eingespart werden, auch Stellen wurden bereits abgebaut. Auf einem Kapitalmarkttag am 12. Juni will das Unternehmen tiefere Einblicke in die Geschäftsentwicklung und die Umsetzung der Strategie geben.