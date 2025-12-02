Der Industriedienstleister Bilfinger will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Das Unternehmen peile bis 2030 im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag im Vorfeld eines Kapitalmarkttages mit. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) 8 bis 9 Prozent übrigbleiben. Das Geschäftsmodell von Bilfinger weise Chancen sowohl in Wachstums- als auch in rückläufigen Märkten aus, hiess es.