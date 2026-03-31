Anpassungen soll es auch bei Tickets für Velos und Hunde geben. Der Bonus der Guthaben-Pakete beim Halbtax Plus wiederum bleibt unverändert. Zudem steigt der Preis für das Generalabonnement (GA) «etwas stärker» als jener für Einzelbillette, wie es weiter hiess. Mit einem GA sei man weiterhin «verhältnismässig günstig» unterwegs, sagte eine Sprecherin von Alliance Swisspass zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.