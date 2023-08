Verschärfte Handgepäckregeln könnten die Billig-Airlines in Spanien teuer zu stehen kommen. Das Ministerium für Verbraucherschutz in Madrid hat wegen der als unzulässig erachteten Kosten für die Mitnahme von Handgepäck in der Kabine erste Sanktionsverfahren gegen mehrere Gesellschaften eingeleitet. Die Namen der betroffenen Airlines wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

04.08.2023 06:39