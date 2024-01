Der irische Billigflieger Ryanair hat im Dezember mehr Fluggäste befördert als ein Jahr zuvor. Die Passagieranzahl wuchs um neun Prozent auf 12,5 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dublin mitteilte. Die Auslastung fiel jedoch um einen Prozentpunkt auf 91 Prozent. Die Aktie von Ryanair sank am Vormittag in Dublin um 3,2 Prozent.

03.01.2024 09:55