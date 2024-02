Dieser Fall habe gezeigt, dass das geplante Terminal auf Rügen in unmittelbarer Nähe zu Anwohnern, Touristen und der einzigartigen Natur fehl am Platz sei, so Schneider in dem Brief, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es sei nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn es zu Unfällen mit einem grösseren Ausmass kommen sollte. Das beschleunigte Verfahren habe die wasserbaulichen und sicherheitstechnischen Erfordernisse weitgehend ignoriert, was mit Blick auf eine Störfallanlage geradezu fahrlässig sei, hiess es weiter. «Es ist kein Geheimnis, dass Sie nach wie vor in der Lage sind, diesen Irrsinn noch zu stoppen.» Backhaus beispielsweise könnte demnach noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung anordnen./cjo/DP/he