Das Newsportal «Inside Paradeplatz» hatte zuerst darüber berichtet. Vom Umbau sind demnach 95 der gut 900 Stellen in der Schweiz betroffen. Biogen habe nach Auswertung eines strategischen Gutachtens beschlossen, in den hauptsächlich in Baar angesiedelten Bereichen Biosimilars und Pharmaceutical Operations Anpassungen vorzunehmen, so die Sprecherin.