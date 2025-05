Erneut abgenommen hat die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe. Insgesamt wurden 2024 in der Schweiz noch gut 47'000 Betriebe gezählt, was einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Der strukturelle Wandel in der Schweizer Landwirtschaft setze sich damit fort, hielt das BFS fest. Bereits 2023 war die Zahl um diesen Wert gesunken.