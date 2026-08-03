Sahin hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Özlem Türeci vor einiger Zeit angekündigt, Biontech spätestens Ende 2026 zu verlassen und ein neues Unternehmen zu gründen. Mit dem wollen sie sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von Biontech wollen sie aber bleiben. Die Suche nach der Nachfolge von Türeci, die ebenfalls Teil des Biontech-Vorstandes ist, laufe nach Plan, teilte das Unternehmen weiter mit.