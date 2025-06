«Fachkräftezuwanderung als Fortschrittsmotor»

Merz würdigte die beiden Wissenschaftler mit türkischen Wurzeln auch als Beispiele dafür, wie wichtig die Einwanderung von Fachkräften für Deutschland sei. «Ich will in einem Deutschland leben, in dem Begabungen ohne Ansehung der sozialen oder ethnischen Herkunft nach Kräften gefördert werden», sagte Merz. «Wir brauchen Fachkräftezuwanderung als Fortschrittsmotor.» Ideologien, die das in Frage stellten, gefährdeten «in ihrer Engstirnigkeit die Zukunft unserer freiheitlichen Ordnung».