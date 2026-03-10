Angesichts weiter hoher Entwicklungskosten hat Biontech im Geschäftsjahr 2025 einen Milliardenverlust hinnehmen müssen. Er belief sich auf netto 1,12 Milliarden Euro, wie das Biotechnologie-Unternehmen aus Mainz am Dienstag mitteilte. Das war deutlich mehr als im vorangegangenen Geschäftsjahr mit 665,3 Millionen Euro.