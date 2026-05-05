Der Impfstoffhersteller Biontech plant die Schliessung mehrerer Produktionsstandorte. Das Mainzer Unternehmen begründete die Einschnitte mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen. Betroffen von den Plänen seien die Produktionsstandorte in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte vom übernommenen Konkurrenten Curevac . Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Massnahmen betroffen sein, kündigte das Management des Biopharma-Unternehmens an.