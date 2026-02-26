Das im EuroStoxx 50 notierte Papier kletterte in der Frühe um bis zu vier Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember, lag aber um die Mittagszeit mit rund drei Prozent im Minus. Damit ist auch die Kursbilanz 2026 negativ. Seit einem im November erreichten Hoch tut sich die Aktie schwer und hat bisher rund 15 Prozent verloren. In den vergangenen drei Jahren hat sich der Kurs aber etwa verdoppelt. Im September wurde Argenx wegen der starken Kursentwicklung in den bekanntesten europäischen Index aufgenommen.