Zudem wurden Seng Chin Mah als Verwaltungsratspräsident und mehrere Mitglieder wiedergewählt, neu ergänzt durch Simona Skerjanec. Die Versammlung genehmigte auch die Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.
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(AWP)
Die Aktionärinnen und Aktionäre von Bioversys haben an der Generalversammlung vom Donnerstag sämtliche Anträge angenommen. Sie stimmten unter anderem dem Jahresbericht 2025 zu, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.
Zudem wurden Seng Chin Mah als Verwaltungsratspräsident und mehrere Mitglieder wiedergewählt, neu ergänzt durch Simona Skerjanec. Die Versammlung genehmigte auch die Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.
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