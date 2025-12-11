Bei BV100 handelt es sich um einen neuartigen Antibiotika-Kandidaten von Bioversys. Die Phase-III-Studie wird laut Mitteilung an klinischen Standorten in den USA, Europa, Lateinamerika, Asien und China durchgeführt. In der Studie wird der Kandidat bei Patienten mit beatmungsassoziierter bakterieller Pneumonie (VABP) eingesetzt. Erste Daten werden dann gegen Ende des zweiten Halbjahres 2027 vorliegen.
Zudem habe Bioversys mit der geografischen Ausweitung der klinischen Studie zu BV100 auf China begonnen, wobei der erste gesunde Proband in einer obligatorischen Phase-1-Studie mit BV100 dosiert wurde. Die Studie gehe der Einbeziehung chinesischer klinischer Standorte bis Ende 2026 in das gerade gestartete globale Phase-III-Zulassungsprogramm voraus.
Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist Bioversys derzeit bis 2028 finanziert. Hierzu hätten auch die Einnahmen aus dem IPO beigetragen. Mit Blick nach vorne geht das Unternehmen zudem davon aus, in den kommenden zwei Jahren einen steten Nachrichtenfluss liefern zu können.
(AWP)