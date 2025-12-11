Bei BV100 handelt es sich um einen neuartigen Antibiotika-Kandidaten von Bioversys. Die Phase-III-Studie wird laut Mitteilung an klinischen Standorten in den USA, Europa, Lateinamerika, Asien und China durchgeführt. In der Studie wird der Kandidat bei Patienten mit beatmungsassoziierter bakterieller Pneumonie (VABP) eingesetzt. Erste Daten werden dann gegen Ende des zweiten Halbjahres 2027 vorliegen.