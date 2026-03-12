In dieser Studie werden Erwachsene mit medikamentensensibler pulmonaler Tuberkulose (DS-TB) für zwei Monate mit «RZW», also der Standard-Kombinationstherapie gegen Tuberkulose in Kombination mit AlpE behandelt. Darauf folgen 18 Wochen mit den beiden Standardwirkstoffen Rifampicin und Isoniazid allein, um die Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von AlpE zu beurteilen. Die Studie werde in sechs afrikanischen Ländern im Rahmen des IMI2 UNITE4TB-Projekts der Europäischen Union durchgeführt, wobei das Institut für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin des LMU-Klinikums München als Sponsor der Studie fungiert.