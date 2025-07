BV500 wird zur Behandlung von nicht-tuberkulösen Mykobakterien-Lungenerkrankungen (NTM-LD) bei Menschen mit Mukoviszidose (CF) eingesetzt. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, haben die Forschungsteams von Bioversys in Lille (Frankreich) und Basel (Schweiz) mehrere fortschrittliche, hochwirksame und oral bioverfügbare Leitwirkstoffkandidaten mit breitem Spektrum an In-vitro- und In-vivo-Anti-NTM-Aktivität identifiziert und entwickelt, die keine Kreuzresistenz mit anderen therapeutischen Klassen aufweisen.