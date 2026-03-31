Bioversys verfügt über eine proprietäre Ansamycin-Chemieplattform, die in den Forschungszentren in Lille (Frankreich) und Basel (Schweiz) entwickelt wurde. Sie hat bereits mehrere hochpotente, oral verfügbare Breitband-Anti-NTM-Kandidaten hervorgebracht, die in vitro und in vivo wirksam sind. Diese Kandidaten werden aktuell gemeinsam mit Shionogi im Rahmen des BV500-Programms weiterentwickelt.