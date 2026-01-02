Die «schreckliche Bilanz» von rund 40 Todesopfern könnte sich demnach noch verschlimmern, sagte Ganzer. Die Lage sei dynamisch, da Menschen mit Verbrennungen dritten Grades auf etwa 15 Prozent der Körperoberfläche ein erhöhtes Risiko hätten, in den Stunden und Tagen nach dem Unfall zu sterben.