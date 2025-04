In der Schweiz werden Chips für Künstliche Intelligenz umfassend in der akademischen Forschung aber auch von vielen Unternehmen genutzt. Noch vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kündigte die Regierung Exportbeschränkungen an. Die Schweiz wurde dabei aus der Liste der verbündeten Ländern für den unbegrenzten Zugang zu KI-Computerchips ausgeschlossen.