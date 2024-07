Der bisherige Abgeordnete Marc Ferracci hat am Sonntag im ersten Wahlgang der vorgezogenen französischen Parlamentswahlen von Französinnen und Franzosen in der Schweiz und Liechtenstein am meisten Stimmen erhalten. Er erhielt 25'590 Stimmen aus dem sechsten Wahlkreis, wie Zahlen der französischen Botschaft in der Schweiz zeigten.