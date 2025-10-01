In den USA werden parteipolitische Konflikte regelmässig über den Haushalt ausgetragen. Aktuell geht es vor allem um Einschnitte im Gesundheitswesen. Die Demokraten fordern von den Republikanern, Kürzungen beim Vorsorgeprogramm Medicaid für ärmere Menschen rückgängig zu machen. «Amerikaner im ganzen Land öffnen ihre Briefkästen und finden dort Briefe, in denen ihnen mitgeteilt wird, dass ihre Krankenversicherung bald sehr, sehr viel teurer werden wird», sagte der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Er sprach von einem «Trump-Shutdown».