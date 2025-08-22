Vor gut einer Woche hatte der Bitcoin denn auch erstmals die Marke von 124.000 Dollar überwunden und ein Rekordhoch von 124.517 Dollar erklommen. Im Zuge nachlassender Zinssenkungsfantasie ging es seither aber ein Stück weit nach unten. Ein Grund dafür könnten aber auch Gewinnmitnahmen einiger Spekulanten sein, nachdem der Bitcoin-Preis 2025 um bis zu einem Drittel zugelegt hatte. Aktuell beträgt das Plus noch gut ein Fünftel./mis/ag/stk