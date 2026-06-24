Als Belastung für den Bitcoin und andere Kryptowährungen wie Ethereum, BNB und XRP kam zuletzt das nachlassende Interesse der Privatanleger hinzu. Einige haben sich aus dem Markt zurückgezogen und ihre Gelder hin zu Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) verlagert. Das Interesse an KI ist derzeit gross, denn die Wachstumserwartungen an die Unternehmen in diesem Bereich sind enorm.