Der Bitcoin hat sich nach dem Absacken von vor dem Wochenende am Sonntag wieder etwas stabilisiert. Am frühen Sonntagabend stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp fast bis auf 114.800 US-Dollar. Gegen 21 Uhr lag der Kurs bei rund 114.000 Dollar. In der Nacht von Freitag auf Samstag war der Bitcoin im Tief unter die Marke von 110.000 Dollar gerutscht. Das war der tiefste Stand seit Ende September. Ursache für das Absacken waren Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China.