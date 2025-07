Zuletzt haben sich Spekulationen am Markt verstärkt, dass die Regeln für den Handel mit Bitcoins gelockert werden könnten. Analyst Timo Emden von Emden Research verwies in diesem Zusammenhang auf die «Crypto Week» in den USA. In dieser Woche stehen dort wichtige Gesetzes-Entscheidungen auf dem Programm, die den Krypto-Markt prägen könnten.