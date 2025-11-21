Neben der allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende, die riskante Anlagen wie den Bitcoin belastet, leidet die Kryptowährung auch unter der jüngsten Zinsspekulation. «Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember wird derzeit wesentlich geringer bewertet als noch Ende Oktober», heisst es in einem Kommentar der Postbank. Da Kryptowährungen keine Zinsen abwerfen, belastet die Aussicht auf weiter höhere Zinsen die Nachfrage.