Aus Sicht von Marktanalyst Timo Emden von Emden Research herrscht «Ausverkaufsstimmung» am Markt. «Die Nerven bei Anlegern liegen derzeit blank», betonte er. Eine Kombination aus Zinsängsten, der Auflösung gehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen lasse Investoren Reissaus nehmen. Nun stehe auch das Vertrauen der hartgesottenen Bitcoin-Anleger auf dem Spiel, mahnte er. Es bestehe die Gefahr, dass sich aus der Kurskorrektur eine handfeste Vertrauenskrise entwickele. «Wir sehen derzeit einen Crash auf Raten», mahnte der Experte. Jeder Erholungsversuch werde abverkauft, was die Verzweiflung zum Ausdruck bringe./jha/mis