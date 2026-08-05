Der Bitcoin hat sich am Mittwoch bei 64.000 US-Dollar gehalten. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp am Vormittag 64.089 Dollar. Sie lag so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Seit Mitte Juni bewegt sich der Bitcoin in einer vergleichsweise engen Bandbreite. Er liegt deutlich unter seinem Jahreshoch von Mitte Januar bei knapp 98.000 Dollar.