Der Bitcoin hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche weiter von seinem jüngsten Rutsch unter 104.000 US-Dollar erholt. Am Freitag hatte die älteste und bekannteste Digitalwährung noch unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten gelitten und war zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Am Montag nun baute der Bitcoin im Zuge der wieder etwas besseren Stimmung an den Aktienmärkten seine Gewinne vom Wochenende aus. Zuletzt notierte die Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp bei rund 110.800 Dollar.