Der Bitcoin hat am Montag seine Gewinne vom Wochenende wieder abgegeben. Nach zeitweise über 107.000 US-Dollar lag der Kurs für die älteste und bekannteste Digitalwährung mit knapp 105.000 Dollar zuletzt zwar im Minus, aber immer noch in Reichweite des Rekordhochs von etwas mehr als 109.000 Dollar, das sie im Januar am Tag der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump erreicht hatte. Dieser gilt als Förderer von Kryptowährungen.