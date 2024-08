Der Bitcoin ist am Donnerstag gefallen. Die älteste und bekannteste Krypowährung knüpfte damit an ihren jüngsten Abwärtstrend an und notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei rund 64.400 Dollar. Zwischenzeitlich hatte der Bitcoin bei gut 63.400 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte Juli erreicht.