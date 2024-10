Die älteste und bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage gestoppt. Am frühen Nachmittag kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp etwa 67.100 US-Dollar, nachdem der Kurs am Mittwoch noch bis auf fast 65.000 Dollar gefallen war. Die Kryptowährung konnte sich nach drei Verlusttage stabilisieren. Experten warnen immer wieder vor extremen Kursschwankungen, die beim Bitcoin zu beobachten sind.