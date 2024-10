Der Bitcoin hat sich am Mittwoch etwas von den Kursverlusten der vergangenen beiden Handelstagen erholt. Am Vormittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 61.700 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 60.164 Dollar gefallen war. Am Wochenende hatte der Bitcoin noch über 65.000 Dollar notiert.