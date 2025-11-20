Die Kryptowährung Bitcoin kann ihren Abwärtstrend nach den am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen des KI-Chipriesen Nvidia vorerst stoppen. War die «Krypto-Leitwährung» vor dem über den Erwartungen liegenden Zahlenwerk noch unter die Marke von 90'000 Dollar gefallen, steht der Bitcoin-Kurs am Donnerstagmorgen wieder bei über 92'000 Dollar.