Am Abend erholte sich der Kurs wieder etwas, lag aber mit 59.500 Dollar immer noch unter der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 Dollar. Der Kryptomarkt steht seit einiger Zeit unter Druck. So sackte der Bitcoin seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 inzwischen um mehr als die Hälfte ab.