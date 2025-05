Der Bitcoin hat am Donnerstag erstmals die Marke von 112.000 US-Dollar erreicht. «Die Aussicht auf eine weitere Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben auf US-amerikanischem Grund und Boden hält den Risikoappetit am Leben», kommentierte Marktanalyst Timo Emden die anhaltende Rekordjagd der Kryptowährung. «Dass derzeit ein Entwurf für eine Regulierung von Kryptowerten im US-Senat trotz konjunktureller Brandherde debattiert wird, unterstreicht den hohen Stellenwert von Bitcoin und Co unter der Federführung von US-Präsident Donald Trump.»