Seit Beginn des Jahres hat der Bitcoin fast 32 Prozent an Wert gewonnen. Als einer der stärksten Kurstreiber gilt die kryptofreundliche US-Regierung unter Präsident Donald Trump, der seit Januar im Amt ist. Trump bezeichnete sich selbst als «Krypto-Präsident» und machte sich für eine Regulierung stark, die der Kryptobranche in die Karten spielt.