Darüber hinaus zeigte sich an den Finanzmärkten generell eine allgemein grössere Vorsicht der Anleger, die auch die Nachfrage nach riskanten Anlagen in Kryptowährungen bremste. Hintergrund ist, dass US-Präsident Donald Trump in die Personalpolitik der Fed eingegriffen und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt im Vorstand angekündigt hat. Cook macht allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will und dass sie weiter ihr Amt ausüben werde.