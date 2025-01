Anleger am Kryptomarkt warten mit Spannung auf die Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar. Bitcoin-Anhänger hoffen auf die Einführung einer strategischen Reserve und eine Lockerung von Regulierungen. Die Wiederwahl von Trump war einer der Gründe für den Höhenflug des Bitcoin im vergangenen Jahr, innerhalb dessen der Kurs Mitte Dezember bis auf mehr als 108.000 Dollar geklettert war. Mittlerweile ist aber auch mit Blick auf Trump Ernüchterung eingekehrt. «Der designierte US-Präsident muss sich ohnehin daran messen lassen, welche Versprechen er tatsächlich in die Praxis umsetzen wird», schreibt Emden.