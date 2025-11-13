Auch am Aktienmarkt sorgte Unsicherheit, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft, für deutliche Verluste. Nach dem Ende des sogenannten Shutdowns müssten Anleger damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könnte, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. In den vergangenen Wochen waren wegen der Regierungsblockade viele wichtige Kennziffern ausgefallen, darunter die für die Fed besonders wichtigen Jobberichte.