Der Bitcoin ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Wochen gefallen. Am Abend nach US-Börsenschluss notierte die grösste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp teils nur noch bei 101.000 US-Dollar und markierte damit ein Tief seit Mitte Mai. Auf dem Tageshoch hatte sie noch knapp 5.000 Dollar mehr gekostet. Im späten US-Börsenhandel in New York waren vor allem tech-lastige Aktien ebenfalls unter Druck gekommen, weil der öffentliche Streit zwischen US-Präsident Donald Trump sowie Tesla-Chef Elon Musk zusehends eskaliert. Beide gelten unter Krypto-Anhängern als Unterstützer von Digitalwährungen.