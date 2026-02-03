Anlegern stehe die Unsicherheit derzeit ins Gesicht geschrieben, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Investoren befänden sich im Klammergriff makroökonomischer Unsicherheiten.
Der Rückgang verdeutliche die zunehmende Empfindlichkeit von Bitcoin gegenüber makroökonomischen Verschiebungen und globalen Liquiditätsströmen. Investoren fürchteten, dass der geldpolitische Gegenwind insbesondere jenseits des Atlantiks doch länger anhalte als gedacht und schalten vorsichtshalber in den Risk-off-Modus. Ein Reissen der 70'000-Dollar-Marke könnte Anleger in den Panikmodus versetzen.
he/
(AWP)